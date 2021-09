Las conductoras de ‘América Hoy’ se emocionaron con la llamada telefónica de Gisela Valcárcel por el segundo aniversario del programa matutino. Ethel Pozo fue una de las más afectadas con las palabras de su mamá y no pudo contener el llanto.

“Quiero saludarlos a cada uno de ustedes, a todo el equipo que está al frente de América Hoy por estos dos años. Algunas cosas se quedan grabadas por mucho tiempo en la memoria”, inició diciendo la popular ‘señito’.

La conductora de ‘Reinas del Show’ aseguró que el trabajo que realizan las conductoras a diario es complicado porque demanda mucho tiempo y eso las aleja de sus familias.

Conductoras de América Hoy rompen en llanto tras palabras de Gisela Valcárcel

“Yo sé lo que es hacer un trabajo diario, es muy lindo, pero tienen que estar despierta desde las 5am, tienen que dejar todo en sus casas y en la noche están haciendo tareas con los hijos. Tienen una vida normal y diariamente ponen la mejor cara para hacernos reír”, sostuvo.

En medio del llanto, Ethel Pozo le agradeció también a su madre por pertenecer a GV Producciones desde el año 2012. “No mucha gente sabe que soy parte de GV desde el 2012, que vemos otra parte de la empresa, siempre el compromiso está de dar lo mejor”, dijo.

JANET BARBOZA TAMBIÉN LLORA

Janet Barboza y Melissa Paredes no pudieron ocultar sus emociones y se quebraron con las palabras de Gisela Valcárcel. La popular ‘retoquitos’ hizo hincapié a que, años anteriores, se perdió la infancia de su hija y que ahora lucha por recuperarla. Al respecto, Ethel respondió.

“Uno deja a sus hijos, la comida, la tarea de mis hijas y uno se siente un poco mal porque no tienes tanto tiempo, la gente no lo sabe... Es duro, yo no me la quiero perder (la niñez de mis hijas)... Yo te entiendo, porque mi mamá cuando hacía Aló Gisela se perdió toda mi etapa escolar, tenía que trabajar y sacar adelante a toda la familia. En mi caso intento no perdérmelo”, remarcó.