Ethel Pozo respondió fuertemente a Isabel Acevedo por cuestionar al programa ‘América Hoy’ y asegurar que no volverá a pisar ese set. Esto se da luego que las conductoras apoyaran a su compañero Christian Domínguez en la polémica por su relación la bailarina.

La conductora del magazine matutino se refirió directamente a ‘Chabelita’ para enviarle un mensaje y dejarle en claro que ella no puede mentir, puesto que detesta la deslealtad. Incluso hizo referencia a la edad (23 años) que tenía Isabel cuando estuvo con Christian.

“ Yo no puedo mentir, lo he dicho, Isabel te lo digo y repito, pero yo no puedo mentir. En su momento, cuando no estaba en cámaras, estaba igual de molesta, y ahora que estoy frente a cámaras tengo que dar mi opinión y la deslealtad a mí no me gusta, bajo ningún tipo y a ninguna edad”, resaltó.

Edson Dávila responde a Chabelita: "Yo no puedo mentir" https://www.americatv.com.pe/

Ethel Pozo pide a Edson Dávila no sentirse mal

En otro momento, Ethel Pozo aconsejó a Edson Dávila a no sentirse triste por las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, quien dijo que “se esperaba de todos, pero menos de él” que respaldara a Christian Domínguez.

“Lo puedo decir frente a todos. Un amigo que te invoca a mentir, a que lo tapes, a que por lealtad lo cubras, no es tu amiga, es mi opinión personal. En el tiempo que tengo en televisión he perdido hasta amigos por no poder tapar nada. Soy fiel a mis convicciones... No te tienes que sentir mal por decir la verdad, la mentira es lo que está mal, decir la verdad no”, dijo Ethel Pozo a ‘Giselo’.