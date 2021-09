Ethel Pozo dijo que podría escribir un libro sobre ser mamá a los 40 años, pues no descarta la idea de aumentar la familia cuando se case con su novio Julián Alexander , quien le pidió la mano en el mes de julio en presencia de sus hijas durante unas vacaciones que tuvieron en Cancún.

“Somos una familia de cinco. Yo tengo mis hijas y Julián tiene a Cristóbal. Me enamoré de un hombre que es papá y él de una mujer que es mamá y nos encanta ese rol de ambos”, contó.

¿Escribirás un nuevo libro contando sobre esta etapa de tu vida?, ¿sobre el amor?

No, siempre he pensado que la colección de libros que haré será sobre la maternidad. Si Dios nos premia con un bebé, entonces escribiré sobre la maternidad a los 40 años, que es como volver a empezar, pero ya estoy redactando mi segundo libro y tiene que ver mucho con la relación de mis hijas en esta etapa de adolescencia y pre adolescencia.

Ethel Pozo lanzó su libro “Nace una madre, ¿nace la culpa?” hace casi un año. (Foto: Instagram)

Tienes una comunicación abierta con tus niñas...

Sí, desde que me convertí en mamá llevé cursos para afrontar esta nueva etapa que viven. Nos tenemos mucha confianza, todo el tiempo les hablo y aconsejo. Ahora ya tienen 14 y 12 años, han crecido muy rápido mis amores.

¿Cómo te fue con la venta de ‘Nace una madre, ¿nace la culpa?’

Superbién, y este jueves estaré de 4 a 6 de la tarde en el Mall del Sur firmando mi libro a las personas que lo compren y más adelante también iré a Plaza Norte con mis amigos de editorial Planeta para una segunda firma.

Volviendo a lo de tu matrimonio, ¿no te han comentado que te vas a casar muy rápido?

Es que no nos parece que sea rápido, ni a nuestros hijos, ni madres, ya tenemos seis meses de relación y estamos felices. Yo tengo 40 años, tal vez pueden decir que es rápido si tuviera 20 años, para nosotros es el tiempo correcto.

Leí que tu mamá no había compartido mucho con Julián.

Eso fue al principio, porque debido a esta pandemia no podía ir a la casa de mi mamá porque vive con mi abuelita y hay que cuidarla, pero ya hemos tenido la oportunidad de compartir todos. Mi mami está feliz con él, lo adora y yo también quiero mucho a su mami.

Gisela hace poco fue blanco de críticas por el tema de Allison Pastor, por coincidir en un restaurante con Magaly y salir por la puerta de atrás, ¿eso te molesta?

La verdad, nunca me entero de nada porque no veo los programas de espectáculos, ni mis hijas ni yo. Salgo del programa y me voy a mi casa, igual pasa cuando me invitan para ‘Reinas del show’ y creo que es lo mejor porque ojos que no ven, corazón que no siente.