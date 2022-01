SORPRENDIDA. En una entrevista para Trome, Ethel Pozo decidió pronunciarse por las decisiones que ha tomado Melissa Paredes en las últimas semanas, como presentarse en el programa ‘Mujeres al Mando’ como conductora y oficializar su relación con el bailarín Anthony Aranda, con quien fue ampayada estando casada.

La conductora de ‘América Hoy’ tuvo duras palabras contra quien fue, hasta hace algún tiempo, su mejor amiga. Ethel Pozo aseguró que así como ella, su pareja Julián Alexander también está sorprendido por los cambios de la modelo.

“Su vida cambió muchísimo, para mí es otra persona, ya no comparto nada con ella, siempre voy a decir que conocí a una persona con la que compartí mi día a día, que ingresó a mi familia y yo a la suya, pero fue una Melissa que ya no existe ”, sentenció.

En esa línea, recalcó que nunca apoyaría una infidelidad, conducta de la que fue acusada Melissa Paredes durante su matrimonio con Rodrigo Cuba.

“Julián y yo nos quedamos sorprendidos. Lo que diga hoy lo respeto, pero no lo comparto, una infidelidad no se puede apoyar. Janet hizo las preguntas que el público quería”, manifestó.

En otro momento, Ethel Pozo precisó que en su magazine matutino siempre son justos, pues la psicóloga del programa ha criticado duramente a Christian Domínguez por las varias relaciones sentimentales que ha tenido. “Entonces a él sí y a ella no, no era correcto”, agregó.

JANET BARBOZA ARREMETE CONTRA MELISSA PAREDES

La amistad entre Janet Barboza y Melissa Paredes se rompió cuando la modelo tuvo que ser entrevistada por la popular ‘rulitos’ cuando se difundió su ampay con el ‘gatito activador’. Las preguntas fueron muy comentadas, pues puso nerviosa a Melissa.

“En el caso particular de Melissa Paredes, la prensa no sabe que había muchas cosas que nosotros, al ser compañeros sabíamos... Lo que te puedo decir es que Melissa Paredes mintió cuando la entrevisté y sigue mintiendo . El problema de ella es que le echa la culpa a los demás y no acepta en nada sus acciones”, dijo fuertemente para Trome.

“Si supieras, tenemos información que dejaría muy mal parada a Melissa, peor de lo que está ahora porque cuando le preguntaba, mirándola a los ojos, en qué fecha inició su romance y me respondía otra cosa, me preguntaba con quién estoy hablando porque ella me dijo que su matrimonio estaba bien y feliz, y espero tener la oportunidad en ‘América hoy’ para decirlo. No voy a apoyar algo que sea deshonroso, ni a ella ni a nadie. Melissa nunca hizo un mea culpa y se expresó de manera cachacienta ”, sentenció.