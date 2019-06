Ethel Pozo molesta con Lucho Cáceres por 'avalar' comentarios contra Gisela

Ethel Pozo s e siente decepcionada de Lucho Cáceres, luego que el actor posteó en sus redes que no quiso apoyar a Stephanie Valenzuela en la gala de ‘El artista del año’, y permitir que agredan a su madre, Gisela Valcárcel, con el comentario que hizo.

“Qué lástima Lucho leer que en tus redes sociales te diriges a personas que conoces hace muchísimos años. Tu primer trabajo como modelo fue al lado de mi mamá. Lamento tener que leer que con tu post invocas a que la gente la agreda… No le dijiste ‘no’ a mi mamá, le dijiste ‘no’ a una joven mujer, Stephanie Valenzuela…”, escribió Ethel en el muro de Facebook del actor.

Ethel, ¿crees que Lucho Cáceres avala comentarios en contra de tu mamá?

Sí, es una decepción. No considero coherente que por ser actor piense que tiene más valor que una chica reality.

Además él fue jurado del programa y sabe que se apoya a los artistas en la gala

Así es... Amistad de 25 años, lo he visto desde niña, a los amigos verdaderos se les cuida y protege. La amistad, como cualquier sentimiento, no hace daño y no ofende. Debería ser más caballero con Stephanie y con mi mamá.

¿No lo has visto en el canal?, pues él está todo el día ahí...

Hoy (ayer) no, pero ya no tiene sentido. Si un hombre te ofende una vez lo hará siempre y eso debemos entender las mujeres.



¿Y con tu mamá no ha vuelto a hablar?

No lo sé, es una pena, pero Dios te aleja de las personas equivocadas. Hay que orar mucho.