La Navidad es una de las fechas del año que más disfruta Ethel Pozo, porque combina dos de sus pasiones: la cocina y reunirse con la familia. La conductora de ‘El show después del show’ cuenta que ella se encarga de la cena de Nochebuena, se demora dos días en prepararla y ese es su mejor regalo para su familia.

¿Qué recuerdos tienes de la Navidad?

Mi mamá compró un árbol cuando yo tenía 9 años, ella ya estaba en ‘Aló Gisela, y nos ha acompañado hasta el año pasado, o sea 25 años.

Era como una tradición familiar.

Exacto, porque era tan lindo, mi mamá lo trajo de Estados Unidos y para nosotros era algo muy importante y no podíamos cambiarlo, pero ahora de grande ya tengo otra tradición.

¿Cuál es?

La Navidad siempre es de unión familiar y cuando me empezó a dar este gusto por la cocina, he empezado la tradición de que yo cocino dos días para mi familia. Ese es mi regalo para ellos y me encanta cocinar, hago entre 10 a 12 platos e innovo en las recetas.

¿Eres de las que se mete en la cocina?

Sí, dos días. Todo el 23 y el 24 hasta casi las 10 de la noche porque es para toda la familia y son distintos platos. Es chancho, jamón glaseado, pavita, el puré de papa, el arroz navideño. A mis hijas les gusta un budín que hago de choclito americano. Ese es mi regalo para mi familia.

¿Y cuál es tu especialidad?

Yo creo que mi pavo a las finas hierbas y el pastel de papa.

Y ahora que tus hijas están grandes, ¿comparten contigo esta tradición?

Sí, a ellas les gusta cocinar. Son pequeñas, pero desde chiquitas les he enseñado a hacer la papa a la huancaína, chaufa, hacen muffins, galletas. Cocinan muy bien y cortan la cebolla perfecto, se ríen cuando ven el programa ‘Mi mamá cocina’ y dicen ‘cómo no saben cortar la cebolla’.

¿Y la Nochebuena dónde la pasarán?

Este año será distinto, la pasaremos con mi tía que vive en los Estados Unidos, así que la familia será más chiquita, seremos de 5 a 6 personas y les voy a cocinar de todo también. Estoy llevando la receta de acá, lo que espero es encontrar los ingredientes... felizmente las recetas navideñas son un poquito internacionales.

Son una familia muy tradicional...

Sí, todos los domingos almorzamos en familia, en mi casa. Me he dado cuenta ya de grande, con amistades, de que no todos tienen ese hábito, pero de chiquita pensé que todo el mundo era así.

Y tú que estás separada del padre de tus hijas, ¿cómo hacen en estas fechas?

Ahorita el papá de mis hijas está viviendo en los Estados Unidos, pero cuando ha estado acá nos dividimos. En Nochebuena la pasan con él y al día siguiente, el 25, conmigo o viceversa... no hay ningún problema.

¿Recuerdas un regalo especial por Navidad?

No, lo que recuerdo es que esperaba lo más que podía hasta las 11 o 11:30 de la noche para ver a Papá Noel y cuando me levantaba mi mamá decía que acababa de irse. Ahora tengo en mi cartera la carta de Papá Noel de mi hija menor, Luana, que me ha pedido que la deje en el buzón.

Siempre tratas de conservar esa ilusión en tus hijas.

Sí, y más que nada el nacimiento del Niño Jesús. Nosotros somos una familia cristiana, entonces en nuestra familia lo que es la Navidad, a diferencia de otras, no es tanto el regalo. No nos regalamos entre nosotros, celebramos el nacimiento del Niño Jesús, cocino como un agasajo para mi familia y compartimos esa noche.