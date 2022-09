QUÉ PAPELÓN. Ethel Pozo fue increpada en pleno programa de ‘América Hoy’ EN VIVO por el rochoso retoque que subió, sin darse cuenta, en una fotografía con Julián Alexander en su cuenta de Instagram. En la imagen se veía parte del bikini de la conductora pegado su brazo y esta mañana respondió a la polémica.

“ ¿Es mito o verdad que Ethel se matriculó a un curso intensivo de Photoshop para editar bien sus fotos en sus próximos viajes? ”, fue la pregunta que le hicieron en medio de las risas. Sin embargo, Ethel Pozo juró que ella no retoca sus fotos.

“Siempre les digo a todos que tienen que salir tal cual, cuando nos tomamos una foto grupal hay algunos quien dice que ‘por favor, la retocan y me suben la retocada’... Yo digo no porque luego me van a ver en la calle y me van a decir ‘oye, no eres como sales’...”, dijo.

Ante esto, Brunella Horna la defendió asegurando que Ethel Pozo tiene una persona encargada que maneja sus redes sociales, porlo que ella contestó.

“Yo no lo hice señora, lo han hecho ahí... Y todo mundo sabe que soy así como me ven, bien empatada, mi community tiene que saber photoshop. No tiene nada de malo porque luego la gente me ve en la calle ”, acotó.

Ethel habla de sus retoques

EL ERROR DE ETHEL POZO EN INSTAGRAM

Ethel Pozo y Julián Alexander viajaron de luna de miel a Curazao y al compartir fotografías juntos, la hija de Gisela cometió tremendo blooper que borró al instante. En la imagen se puede ver que en el brazo de la conductora de América Hoy se “clonó” parte de su ropa de baño, por lo que quedó en evidencia el retoque que le habría hecho.

“Le salió mal el retoque de su foto que parte de la ropa de baño se impregnó en su brazo”, le escribió la ‘ratuja’. Ante ello, Samu Suárez respondió: “Ethel se percató al toque de su error de retoque, lo borró a los minutos y lo reemplazó por otro ya bien editado, pero a las ratujas no se les escapa nada”.