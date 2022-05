Ethel Pozo se rebela tras polémica de Melissa y el Gato: “Ya no me interesa tener amistades”

Ethel Pozo, reveló que ya no le interesa tener amigos en la televisión porque muchos se han molestado con ella por decir lo que piensa, esto luego de que, aparentemente, Rodrigo Cuba decidiera ya no hablarle más a la conductora de América hoy.

“Después de esta semana de todo lo que han dicho y lo que les han dicho tienen cara de ponerse carita de ángel... Yo no opino porque ya perdí amigos”, señaló ‘Giselo’ a Ethel Pozo y Brunella Horna, quienes se vistieron de ángeles para la secuencia ‘El confesionario’.

De inmediato, Ethel Pozo respondió: “A veces quisiera ser como tú y no emitir palabra en un tema polémico, pero soy la conductora, tengo que darlo, qué voy a hacer”.

Ethel Pozo dice que no le interesa perder amigos

“ Ya no me interesa tener amistades porque si no respetan mi trabajo, ya no me escriban, ya no me llamen, ya no me busquen como dice Brunella. Olvídense de mí a todos los que quieren que les dé la razón porque no le voy a dar la razón si no concuerdo con lo que están haciendo”, sostuvo entre risas.

Como se recuerda, esta semana Ethel Pozo presentó la entrevista a Melissa Paredes, quien está en el ojo de la tormenta por el nuevo pedido de conciliación por la tenencia de su hija Mía con el futbolista Rodrigo Cuba, la que causó polémica en los medios de comunicación y redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo Cuba reveló que se alejó de su padre por Melissa Paredes

Rodrigo Cuba sobre su padre