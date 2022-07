Ethel Pozo negó que haya a retomar su amistad con Melissa Paredes, tras la entrevista y el encuentro que tuvieron en un concierto, hace unas semanas. La conductora de América hoy indicó que ‘tiene las cosas claras’ en torno a su amistad con la actriz.

En entrevista con El popular, Ethel Pozo dejó en claro que, tras su encuentro en el concierto de Rauw Alejandro, no ha retomado comunicación con Melissa Paredes y que jamás volvería a ser su amiga.

“En ese concierto solamente nos encontramos en la cola para el concierto, nada más fue eso. No, jamás (volvería a ser su amiga), ya quedaron bien claro las cosas. Yo no soy una persona voluble, soy de blanco y negro, me cuesta muchísimo trabajo entender los grises, a mi edad todavía entiendo que existen. Soy muy tajante y tengo las cosas bien claras”, comentó Ethel Pozo.

Comunicado de Ethel Pozo en América Hoy, donde asegura que el programa no hablará más de Melissa Paredes y el gato cuba

Ethel Pozo señaló que el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba era ‘más delicado’ desde que ambos decidieron denunciarse por lo que ya no harán referencia a esto en el programa. La conductora indicó, además, que espera que alguno de los dos ponga fin a este escándalo.

“Desde América hoy hemos decidido parar, es un tema muy delicado que, como madre, nos afecta . Es un tema que nadie hubiera querido que acabe de esta forma. Hasta que las autoridades no resuelvan lo que va a pasar, no vamos a tocar el tema por el bien de la bebé. Esperamos que alguno de ellos levante la bandera de la paz”, indicó Ethel Pozo.