La conductora del programa ‘América hoy’, Ethel Pozo quedó sorprendida por las cualidades culinarias de su novio Julián Alexander, quien se animó a preparar una rica lasaña de carne el último domingo.

Así lo contó Ethel a través de diversos videos que publicó para sus más de 700 mil seguidores en Instagram, donde muy cariñosa se escucha decir que ama a su futuro esposo.

“Buenos días como están, espero que bien en familia, les cuento que el día de ayer he tomado conocimiento que mi novio Julián no solo dice que cocina, sino que le encanta cocinar. Primera noticia, entonces dije a las pruebas me remito, ver para creer”, se escucha decir muy sorprendida a Ethel Pozo.

Luego va hasta la cocina y muestra como su novio prepara la salsa roja, la salsa blanca para la lasaña acompañado de su música favorita. “Todo bajo control... (Me gusta cocinar) De toda la vida”, dice Julián entre risas ante la cámara de su novia.

Como se recuerda, en julio de este año Julián Alexander le pidió matrimonio a Ethel Pozo durante su viaje de vacaciones a la Isla Mujeres en Cancún, México. La pareja esperará hasta el próximo año para fijar la fecha de la boda. Al parecer estarían esperando que pase la pandemia del nuevo coronavirus para celebrar a lo grande.

“Nos habíamos ido de paseo a Isla mujeres y en un momento me dice Julián: ‘Vamos al mar, amor, pero un poco más alejados, vamos con las chicas’. Entonces entramos al mar, estamos ahí y ‘Dome’ y ‘Lu’ no venían, estaban demorando. Dicen ellas que estaban con mis primas muy nerviosas, ya habían quedado que una entraba grabando y otra con el anillo”, contó Ethel en ‘América hoy’ al regresar del viaje.

Ethel Pozo sorprendida por las cualidades culinarias su novio.

