QUÉ PASÓ. Magaly Medina reveló, este miércoles, que Gabriela Ibárcena, quien estaba organizando la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, ya no trabajará en el evento que tendrá lugar este sábado a las cuatro de la tarde en Pachacamac.

Una reportera de la urraca se comunicó con la exclusiva ‘wedding planner’ y esta le confesó que ya no ‘chambea’ para la hija de Gisela Valcárcel por falta de presupuesto de los novios. “ Yo ya no le voy hacer el evento por temas de presupuesto. Igual mantengo la confidencialidad de la que fue cliente mía por casi un año y se amró todo el diseño de producción, pero al final ya no estaré participando en este evento”, acotó la experta.

La periodista le consultó si Ethel Pozo igual usará su trabajo para la ceremonia de este sábado y Gabriela Ibárcena aseguró no saber si utilizarán su trabajo pero indicó que, de ser el caso, sería antiético. “No lo sé, no creo, no sería ético por parte de su productor ni de los novios” , aseveró.

Gabriela Ibárcena comentó que trabajó casi un año en la boda de Ethel Pozo pero ya no será parte del evento. Considera que sería ‘antiético’ que usen su producción.

LA LISTA DE REGALOS DE ETHEL Y JULIÁN

A diferencia de Brunella Horna y Richard Acuña, la lista de regalos de Ethel Pozo y Julián Alexander es menos ostentosa. Según las conductora de Un día en el Mall, los precios de los artículos van desde los 12 soles hasta los 1 800 soles.

“Ha puesto un servilletero de 28 soles, es una lista bastante amplia, tiene de todo, va desde los 1 800 soles a los 12 soles por así decirlo”, dijo Andrea Arana.

Por su parte, Valeria Flórez reveló que el objeto más caro es una lámpara de 1 899 soles, costo que le pareció excesivo.

Sin embargo, remarcó que una lista de regalos de los novios la realiza hasta Kim Kardashian, así que no estuvo de acuerdo con las criticas que lanzaron algunos usuarios.

La conductora de TV enfatizó que con una lista de regalos cada quien es libre de elegir qué regalarles a los novios.

“Es bastante prudente, desde los 12 solcitos hasta quién tiene la billetera más gorda y puede darle los regalitos grandes, por ejemplo Brunella Horna y Richard Acuña (...) Tiene todo el derecho del mundo ha hacer la lista de regalos que quiera”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Filtran lista de regalos de Ethel y Julián: “Hay cosas de 12 solcitos”

Peluchín y su teoría sobre alejamiento de JB y Álvarez: “Dicen que Carlos era mucho más tirano... había lucha de egos”

La exorbitante lista de regalos de la boda de Brunella Horna: Hay batidora de más de S/ 4 000