Edson Dávila fue elogiado por Carlos Cacho y Yirko Sirvivich por el outfit que escogió para la preventa de América Televisión que se desarrolló en Pachacamac el último jueves 17 de noviembre. El popular ‘Giselo’ fue consultado por la marca de sus zapatillas, sin embargo, Ethel Pozo lo cuadró EN VIVO.

“ Lo que me jaló los ojos, aparte del traje, fueron las zapatillas que estaban muy bien elegidas . Estaban muy bien”, fue el comentario de Yirko, mientras que Carlos Cacho aprovechó en preguntar qué marca es el calzado que usó.

“ Son... ¿puedo decir la marca? ”, dijo Giselo, mientras que la hija de Gisela Valcárcel lo parchó inmediatamente. “ No, no, no se puede decir la marca porque para eso se paga . No, pero sí la compró”, acotó.

Look de Edson Dávila en la preventa de América TV

EDSON DÁVILA REVELA QUE TRAJE FUE ‘CANJE’

Giselo sorprendió con su look en la preventa de América Televisión, sin embargo, terminó revelándose que fue parte de un canje por Yirko Sirvivich. Incluso, el mismo diseñador echó a Edson Dávila al contar que aún no lo devuelve.

“ No, lo voy a aprovechar para el matrimonio de Valeria Piazza ”, dijo Giselo riéndose que su traje solo fue prestado.