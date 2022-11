LA SIGUIERON. Brunella Horna no olvida que Ethel Pozo reveló que su futuro esposo Richard Acuña viajó a Qatar para disfrutar del Mundial de fútbol y volvió a increparle EN VIVO. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel se defendió.

“ Ethel, pero yo nunca lo había dicho ”, dijo la ‘baby bru’, por lo que la conductora de ‘América Hoy’ esta vez no se quedó callada y defendió su argumento.

“Ayer yo no sabía que era oculto, un secreto, no sabía. Pero yo no sabía, tú me dijiste eso en Trujillo, no sabía que era privado, no me dijiste que no lo diga. Si usted me dice secreto, yo no lo cuento”, acotó.

BRUNELLA SE MOLESTÓ CON ETHEL POZO

El último martes en América Hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna comentaban sobre los viajes a Qatar que están realizando las figuras de la farándula. La popular ‘Baby Brune’ afirmó que ella quería ir a Doha, pero no contó con que la hija de Gisela Valcárcel revelara un detalle privado de su pareja.

“Me impresiona que tan rápido a Qatar (Brunella: Qué tal presupuesto) Todos se van a Qatar como si nada (Brune: Yo también quiero ir) Pero, tu novio está ahí”, dijo.

Ante ello, se escuchó a la rubia muy incomoda por el detalle que soltó Ethel Pozo en vivo. “Ethel, nadie sabe eso (Janet: ¿Está Richard en Qatar?) No, no está, no”, acotó.