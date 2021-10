El programa ‘América Hoy’ convocó al médido estético Steve Díaz para hablar de los personajes de la farándula que se han hecho algún retoquito en la cara. El doctor aprovechó la oportunidad y le hizo pasar vergüenza en vivo a la conductora Ethel Pozo.

En el set de televisión se encontraban Janet Barboza, Giselo, Natalia Salas y la hija de Gisela Valcárcel opinando sobre el uso de botox en los rostros de los principales personajes de ‘Chollywood’, como en el de Flavia Laos.

Tras haberse emitido el reportaje, el médico Steve respondió a las críticas que hacía Ethel Pozo sobre el uso de los tratamientos faciales. “Es mantenimiento, pero hoy tú sabes que te toca tu botox”, le dijo.

Ethel Pozo se sonrojó y, entre bromas, aseguró que se iba del programa tras la revelación, sin embargo, luego optó por contestar al doctor: “No, yo me voy, mañana es la cita, doctor, mañana, por favor, no vayamos a decir la hora”.

JANET BARBOZA NIEGA TENER BOTOX

Este suceso generó la burla de todos sus compañeros que se encontraban en el programa de América Televisión. Tras ello, Janet Barboza confesó que ella nunca se ha puesto botox, pero que la producción insiste en considerarla en los reportajes.

“Yo ya me he cansado de decirles que no uso botox, yo me imagino que cuando ponen mi foto en ese tipo de reportajes es porque se me ve bien, ¿verdad?”, sostuvo.