QUÉ VERGÜENZA. Una vez más, Ethel Pozo pasó un momento incómodo durante una secuencia del programa ‘América Hoy’ cuando hablaban del hombre perfecto. Fiel a su estilo, Johanna San Miguel le dijo todo lo que pensaba sobre un compromiso y la hija de Gisela Valcárcel se sonrojó.

Todo inició cuando Ethel le pregunta a Johanna si es un requisito que el hombre acepte y quiera el compromiso, a lo que la conductora de Esto es Guerra, sin pelos en la lengua, le respondió indignada.

“No, nada que ver, escúchame Ethel, ¿tú estás con pareja ahorita, no?”, le dice la polémica ‘chata’, por lo que la hija de la señito responde con un contundente sí y sin imaginar lo que vendría después.

“¿Quién te asegura mamacita linda que vas a durar?. Te apuesto que te has ido a leer las cartas, al astrólogo, le has rezado a la hoja de coca. ¿Quién te asegura que vas a estar con ese hombre el resto de tu vida?”, dijo San Miguel pidiendo a Ethel que se ubique y pise tierra de la realidad.

Ethel pasó roche al ser troleada por Johanna San Miguel: “¿Quién te asegura que tu relación va a durar?” Video: América Hoy

Bastante avergonzada, Ethel Pozo soltó una tímida sonrisa para aclarar que ella cree en Cristo y no necesita de leerse las cartas. “No, jamás, nada de eso, no creo en eso, escuchen, las personas que seguimos a Cristo no nos leemos ni nada, no creemos en esa cosa”, señaló para luego cambiar de tema.

ETHEL SE AVERGONZÓ EN ‘AMÉRICA HOY’

En otro momento, Ethel Pozo le consulta a Johanna San Miguel si el hombre perfecto tiene que saber hacer masajes, pero otra vez fue troleada por la conductora.

“No, yo quiero que me jale los pelos, no que me masajee. Oye, bien antiguas son ustedes ¿no? Si quieres masajes ándate a un spa, no vas a tener al hombre masajeándote los mondongos”, le respondió Johanna a Ethel, quien volvió a ponerse roja.