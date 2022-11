QUÉ ROCHE. Pepe Torrejón se puso nervioso cuando le tocaba comentar sobre el vestido que utilizó Ethel Pozo en el matrimonio de Valeria Piazza. El especialista en moda fue invitado al programa ‘América Hoy’ y terminó chancando a la hija de Gisela Valcárcel frente a ella.

La conductora lució un vestido color celeste el último sábado para la boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Los usuarios en redes sociales no dudaron en cuestionarla, sin embargo, no esperó que lo hagan en su propio programa.

“El color como tú dices estaba bello, como se lo digo sin sonar... no arrugo, pero el diseño del vestido creo que no te favorece sobre todo en el balance entre el escote y la abertura de la falda . Creo que la idea del escote redondo no es lo tuyo , tienes que empezar a buscar otra línea, el volumen en la manga está bien, más el corte en la falda creo que no está funcionando”, dijo.

Al escucharlo, Ethel Pozo se mostró incómoda y terminó preguntando si el color sí le gustó , por lo que Pepe Torrejón aseguró que sí. “Sí, creo que es un color difícil de llevar”, sostuvo.

Ethel Pozo y la critica de los expertos sobre vestido

NICOLE AKARI TAMBIÉN CHANCA A ETHEL POZO

A diferencia de Pepe Torrejón, Nicole Akari tuvo comentarios más suaves sobre Ethel Pozo, sin embargo, también terminó criticando el vestido que utilizó.

“Yo creo que el color era perfecto para ti por tu tonalidad de piel, bello el peinado, hasta el calzado, lo que sí le decía a Pepe. Yo siento que si hubiera tenido la otra manga con el mismo escote hubiera lucido mejor . Yo no te pondría tanto volumen abajo, yo siento que tienes una cara y ojos bonitos, pero no debiste usar el color de la sombra al igual que tu vestido. Ese fue para mí un gran desacierto, pero cabello y color del traje estaba espectacular”, puntualizó.