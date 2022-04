Roberto Martínez se comunicó este jueves con Amor y Fuego, luego que el programa sacara una nota con unas antiguas declaraciones de Ethel Pozo, en las que aseguraba que había perdonado a Roberto Martínez por la infidelidad a Gisela Valcárcel, pero no olvidaba su traición.

“Ethel dijo que ella es una hija de Dios, una cristiana y que ha logrado perdonarte pero no olvidar la traición que hiciste con su madre, que no sería tu amiga”, dijo Rodrigo González. “No he escuchado eso.... le agradezco a la divina providencia que me haya perdonado... ya decía por qué no estoy durmiendo bien estos años...”, dijo el exesposo de la ‘Señito’ a modo de broma.

Además, reconoció que la reacción de la novia de Julián Alexander es la reacción de cualquier hija. “Creo que pudimos ser un matrimonio de éxito, yo asumo la responsabilidad de lo que pasó”, indicó.

ROBERTO MARTÍNEZ RECONOCE QUE LE FALLÓ A GISELA

El exfutbolista comentó que no ve a Ethel Pozo hace varios años, desde que participó en El Gran Show. “Yo reconozco que mi matrimonio con Gisela pudo haber sido una cosa totalmente diferente, asumo toda ,la responsabilidad, yo fui el culpable de la separación y si Ethel se sintió afectada, le pido disculpas, no sé por qué pero...”, agregó.

En ese sentido, aseguró que el principal problema de su relación fue que empezaron a compartir su intimidad con el público. “Creo que nos faltó ese tema, pero yo tengo que arrepentirme de algo, me arrepiento yo”, acotó.

Por otro lado, comentó que cuando volvió a ver a la Señito al regresar al Gran Show vivieron una época muy divertida de amigos. “Tomábamos un bien vino, salíamos, íbamos a bailar, pero nunca existió un remember y no es que me la esté dando de panudio, pero el momento no se dio porque estábamos en otras etapas”, dijo Roberto Martínez.

Asimismo, indicó que luego que su participación en El Gran Show terminó, seguía yendo como refuerzo, se encontraba con Ethel Pozo y se saludaban cordialmente. “Si me ha perdonado genial, ya no voy a tomar mi pepita para dormir”, agregó a modo de broma.

Ethel Pozo aseguró que perdona a Roberto Martínez pero no olvida la traición a su madre, Gisela Valcárcel. El exfutbolista se pronunció y bromeó con el tema.

