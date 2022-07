PONE EL PARCHE. Ethel Pozo viene alistando su boda con Julián Alexander y a través de sus redes sociales comparte los preparativos de la ceremonia. Es así que decidió abrir una ronda de preguntas para sus seguidores, quienes le consultaron por su examiga Melissa Paredes, quien fue la ‘cupido’ en su relación con el productor de televisión.

“¿Invitarás a Melissa Paredes a tu matrimonio?” , le preguntó una seguidora, según mostró Samuel Suárez en sus historias de Instarándula. “Creo que en estos momentos ya no viene al caso la pregunta. Sabemos que hay temas difíciles que ella debe asumir y la prioridad son los hijos, siempre. Deseo lo mejor para su bebé” , respondió la hija de Gisela Valcárcel, quien hizo pública su posición sobre la exconductora de América Hoy.

Samu no puedo ser ajeno al comentario respectivo e indicó que Ethel Pozo quería asegurarse de que Melissa Paredes no se ‘colaría’ a su boda. “Cuando quieres asegurarte públicamente de que los que no son de tu ‘círculo cercano’ se apunten a tu matriki y hacer posición adelantada para que no se colen”, acotó a modo de broma.

Ethel Pozo responde si Melissa Paredes será invitada a su boda

ETHEL POZO: MELISSA SERÁ LA MADRINA DE MI BODA

En diciembre de 2021, luego del escándalo que se levantó por el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda y su posterior separación con Rodrigo Cuba, Ethel Pozo confirmó que la también actriz seguiría siendo la madrina de su matrimonio, ya que fue ella quien la presentó con su prometido.

TE PUEDE INTERESAR

Zully Pinchi se enfrenta a Rodrigo González: “Debes respetar a las mujeres ¿así te enseñó tu mamá?”

Peluchín en SHOCK tras saber que Andrea tiene cámaras y micrófonos en toda su casa: “Todo lo tiene registrado”

Ethel Pozo no gastará US$150 mil en su boda: “Yo soy sencilla, conmigo no va eso de gastar por las puras”