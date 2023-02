¡PIDE EXPLICACIONES! Ethel Pozo se refirió a las choteadas que Luciana Fuster a las cámaras de América Hoy. La hija de Gisela Valcárcel le preguntó a sus compañeros qué pasó con la candidata al Miss Perú.

Janet Barboza afirmó que se ve “el desprecio” de la chica reality al magazine. “La verdadera mirada de Soraya a María la del Barrio”, dijo.

“Me da dolido la cabeza (...) Me ha empezado a doler la cabeza porque he estado mirando y tratando de entender por qué no te acercaste o qué no te deja...fuera de bromas ¿De verdad no nos puede ni ver?”, señaló Ethel Pozo.

¿Qué le pasa a Luciana Fuster y por qué no quiere a América Hoy?

Según Janet Barboza, Luciana Fuster no quiere declarar para América Hoy porque mostraron sus fotos de su antes y después.

“ Luciana Fuster nos detesta porque pusimos unas imágenes de ella de su antes y después, no le gustó . Luciana lloró el día que yo fui, estuvo molesta, lloró detrás de cámaras porque a ella no le gusta que pongamos esa foto. A ella no le gusta que pongamos esa foto, pero uno tiene que reconocer”, dijo.

