¡AMBIENTE NAVIDEÑO! Ethel Pozo compartió en Instagram que ya tiene listo todo para la cena navideña. La hija de Gisela Valcárcel dejó ver su decoración de mesa y su árbol.

“Mi casita ya está lista. Mañana celebramos Navidad”, escribió la conductora de América Hoy.

Esta semana, Ethel Pozo reconoció que no da regalos de Navidad y que en su casa se celebra la llegada de Jesús. Yo nunca he comprado regalos en Navidad, ya lo he contado en mis redes sociales. Nunca, nunca, jamás” , dijo.

Gisela Valcárcel le dice a niños que Papá Noel no existe

Hace unas semanas, durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel no dudó en afirmar que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos pequeños creen en esta figura navideña.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra” , expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Jefferson Farfán premia a su hija por altas notas y le da lujosos regalos: “Te amo, hija”

Ernesto Pimentel y su hijo Gael protagonizan tierna sesión de fotos navideñas: “Estoy agradecido con Dios”

Kuchi prepara canastas navideñas para su personal y usuarios se sorprenden: “Superando a los bancos”