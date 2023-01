La conductora Ethel Pozo se mostró muy emocionada porque este lunes, a las 9 y 30 de la mañana, regresa ‘América Hoy’ por la señal de América Televisión y reveló que Melissa Paredes dejó de ser su amiga desde setiembre del 2021 y nunca estuvo en mente de que regresara al espacio que conduce al lado de Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila.

Ethel, pasaste unos días muy complicados tras el robo en tu casa y este lunes regresas a la conducción de ‘América Hoy’, ¿cómo te encuentras?

(El robo) pasó el sábado, hoy es jueves y anímicamente te pega porque es una serie de emociones, el cuerpo también se manifiesta, pero tenemos toda la ilusión de la nueva temporada. Hay que pensar en lo positivo, se vienen muchas cosas lindas este año con este grupo maravilloso, que caló en el corazón de los peruanos. Me motiva a pensar cosas positivas y el querer trabajar más que nunca para recuperar las cosas que se llevaron. Estoy feliz y con ganas de darlo todo.

Este año competirán en horario con su excompañera Melissa Paredes…

Año a año siempre digo que la competencia es uno mismo, el examen lo damos todos los días nosotros, el rating lo vemos minuto a minuto y nos vamos a enfocar como siempre en nosotros, en ganar audiencia día a día. Me ha tocado competir con mi excompañera de facultad, con Thais Casalino, y uno puede ser amiga en el aula, pero después compites y seguimos siendo amigas fuera de cámaras.

¿Y hubo iniciativa para convocar a Melissa Paredes este año?

No, nunca, ni el año pasado ni este. Creo que es de conocimiento público que algo se rompió y para funcionar como equipo tenemos que llevarnos bien, no podríamos alegrar a las personas si nosotros estamos incómodos. Entonces, no, nunca hubo eso. Son tres programas distintos de GV y cada uno tiene su productor, su equipo, conductores, creo que en este caso se respetó mucho, hablo por mí, de cómo yo me sentía, no hubiera sido una buena idea, por lo menos nunca lo escuché.

LEE TAMBIÉN: Ethel Pozo dedica emotivo mensaje a Gisela por su cumpleaños y lamenta que no puedan celebrar juntas

¿Sigues siendo amiga de Melissa Paredes?

Yo dejé de ser amiga en setiembre del 2021, cuando pasó lo que todo el mundo vio y me puse a llorar y todo. Se terminó la amistad, no volví a ser amiga y todo el mundo lo sabe. La vida tomo distintos caminos y se terminó.

Hablando de otro tema, ¿planes ser madre nuevamente este año?

Siempre he soñado con tener cuatro hijos desde que soy chiquita. Soy de las que siempre ha soñado con mi casita feliz, mis hijos y mi matrimonio. Siempre soñé tener cuatro, pero la vida me dio dos (hijas), luego estuve muchos años sola, mi esposo tiene un hijo y (ahora) tenemos tres. Si Dios nos manda uno más será súper bienvenido.

TE PUEDE INTERESAR: