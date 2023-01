La conductora Ethel Pozo se mostró muy emocionada porque este lunes, a las 9 y 30 de la mañana, regresa ‘América Hoy’ por la señal de América Televisión y negó que haya bloqueado sus comentarios en redes sociales tras la promoción de que lanzó ‘Magaly Tv, la firme’, donde anunciaban unas imágenes exclusivas de un recién casado y los usuarios deslizaron varios nombres, entre ellos el de su esposo Julián Alexander.

Ethel, pasaste unos días muy complicados tras el robo en tu casa y este lunes regresas a la conducción de ‘América Hoy’, ¿Cómo te encuentras?

(El robo) pasó el sábado, hoy es jueves y anímicamente te pega porque es una serie de emociones, el cuerpo también se manifiesta, pero tenemos toda la ilusión de la nueva temporada. Hay que pensar en lo positivo, se viene muchas cosas lindas este año con este grupo maravilloso que caló en el corazón de los peruanos, volvemos juntos, me motiva a pensar cosas positivas y el querer trabajar más que nunca para recuperar las cosas que se llevaron. Estoy feliz y con ganas de darlo todo.

En algunas páginas webs se comentó que habías bloqueado los comentarios en tus redes sociales tras la promoción de ayer del programa de Magaly (Medina) y hasta muchos pensaron que tu esposo era el del ‘ampay’…

Que gracioso, nunca en mi vida he bloqueado nada en redes sociales, no sé ni cómo hacerlo. Si sé que hay gente que hace que salga su foto y no salga nada (en los comentarios), pero nunca lo he hecho, no.

¿Es totalmente falso?

Lo pueden comprobar, claro. Yo también lo vi (que se hablaba de Julián) y nos hemos matado de la risa, mi esposo ha ganado un montón de seguidores, yo no pero él sí. Es muy gracioso. Cuando te pasan la promoción por WhatsApp uno dice es tal y tal, y te ríes, no es nada real o preocupante. Estábamos ayer en la junta de vecinos viendo la seguridad y nos hemos reído mucho.

‘AMÉRICA HOY’ REGRESA ESTE LUNES CON NOVEDADES

El magazine matutino de América Televisión ya está de regreso. En una divertida grabación, las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, junto a sus duplas Edson Dávila y Christian Domínguez anunciaron el retorno de ‘América Hoy’ completamente renovado y un escenario completamente diferente.

Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna, Christian Domínguez y Edson Dávila regresan este lunes a la conducción de 'América Hoy'. (Foto: GV Producciones)

GV Producciones, encabezado por Gisela Valcárcel, organizó hace una semana un compartir para oficialmente dar por inaugurado el retorno de ‘América Hoy’, cuyo programa competirá con ‘Arriba mi Gente’ de Latina y ‘Préndete’ con la conducción de Melissa Paredes en Panamericana Televisión.

En el detrás de cámaras del esperado anuncio se deja ver las ocurrencias del popular ‘Giselo’, quien anuncia un regreso ‘distinto’. “ El Edson bonito se acabó, ténganme miedo... Después de la boda de bubu, todo ha cambiado, soy más fino ”, comenta.

¿CUÁNDO VUELVE EN VIVO ‘AMÉRICA HOY?

El primer programa de ‘América Hoy’ EN VIVO de este 2023 será el próximo lunes 30 de enero vía América Televisión . En las grabaciones anunciaron una sorpresa, ¿se tratará de un nuevo conductor?

