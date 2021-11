¿Quién es Fernando Garabán? Su historia con Ethel Pozo y a qué se dedica el padre de sus hijas

Fernando Garabán, el padre de las hijas de Ethel Pozo, salió a la luz pública para dar unas polémicas declaraciones sobre la conductora de ‘América hoy’ y su pareja, Julián Alexander. En esta nota de te contamos quién es el exesposo de la hija de Gisela Valcárcel y cómo fue su historia de amor que acabó en divorcio.

Tras años de permanecer en el anonimato, Fernando Garabán dio unas declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ donde le advierte a Ethel Pozo que tenga cuidado de quien mete a su casa donde viven sus hijas,

“Yo no sé a quién pueda meter la mamá de mis niñas a su casa, pero es su casa. Sí sé que tiene que tener cuidado obviamente porque tiene dos niñas ahí y comunicación con ella no tengo, con mis hijas sí”, reveló.

Ethel Pozo: Fotos exclusivas de su relación con Fernando Garabán, el padre de sus hijas (Fotos: Archivo Trome)

¿QUIÉN ES FERNANDO GARABÁN, EL EXESPOSO DE ETHEL POZO?

Fernando Garabán se dedica a la fotografía y su historia de amor con Ethel Pozo se remonta a hace más de 15 años atrás . En aquella época, la conductora era muy amiga de la ahora publicista y motivadora Carla Chuiman y ambas se enamoraron de los hermanos Garabán, Roberto y Fernando, respectivamente.

El hermano de Fernando Garabán, Roberto, posee una empresa llamada ‘Lighting Design’ que constantemente trabaja de la mano de la producción de Gisela Valcárcel en el área de iluminación.

Como dato curioso, en el viaje a Cancún donde Julián Alexander le pide la mano a la hija de Gisela es precisamente el hermano de Fernando, Roberto, quien se casó con una pariente de Ethel Pozo, tras su divorcio de Carla Chuiman, hace muchos años.

EL MATRIMONIO DE ETHEL POZO Y FERNANDO GARABÁN

Según se pudo conocer, Fernando Garabán y Ethel Pozo se casaron en el año 2005, aproximadamente, tras mantener un romance que intentó siempre mantenerse alejado de los flashes.

Fruto de esa relación, Ethel Pozo y Fernando Garabán tuvieron dos hijas: Doménica Garabán Pozo y Luana Garabán Pozo. Esporádicamente, las pequeñas aparecen en las publicaciones que realiza la conductora en redes sociales.

Trascendió que la relación de Fernando Garabán y Ethel Pozo no finalizó en buenos términos pues circularon rumores de una posible infidelidad por parte del fotógrafo.

Los trámites de divorcio y tenencia de las hijas de este matrimonio fallido también los enfrentó durante un buen tiempo. Todo parece indicar que las diferencias no ha podido ser superadas.

Exesposo de Ethel Pozo sobre relación con Julián Alexander: “Tiene que tener cuidado con mis hijas que están en casa”

FERNANDO GARABÁN REAPRECE DESPUÉS DE VARIOS AÑOS

Fernando Garabán confesó que no lleva una buena relación con Ethel Pozo porque ni siquiera se dirigen la palabra. Al ser consultado sobre la boda de su hermano en México, a donde acudió la conductora, él respondió.

“Yo con mi hermano tampoco tengo una buena relación, con Roberto, ¿con el que se casó? no no no. Él sí, creo que es medio mediático, puedes consultarle lo que quieras, te va a hablar (...) Con la mamá de mis hijas no tengo mucha comunicación. No tengo una buena comunicación, en verdad no, es muy complicado ¿no?”, precidó a ‘Amor y fuego’.