QUIERE AGRANDAR LA FAMILIA. Ethel Pozo respondió varias preguntas en Instagram y reveló que sí le gustaría ser madre por tercera vez. La hija de Gisela Valcárcel se casó con Julián Alexander el último 10 de setiembre.

“(¿Piensas tener otro bebé?) Sí, claro, nos encantaría, pero eso solo lo decide el de arriba. Y o siempre soñé con tener 4 hijos porque soy hija única , entonces por ahí va el tema de tener una familia grande. Dios me envió dos hijas hermosas y mi esposo tiene un hijo”, expresó.

Al ser consultada sobre si congeló óvulos para ser madre, la hija de Gisela Valcárcel confesó que no pensaba enamorarse de nuevo.

“No congelé óvulos. Yo no sabía, quién puede adivinar y pensar que iba a conocer al amor de mi vida. En algún momento pensé que me iba a quedar sola con mis niñas criándolas, como fue toda mi vida (...) No congelé, ahora si Dios quiere tendremos un bebé ”, manifestó.

Ethel Pozo respondió preguntas en sus redes sociales

Ethel Pozo se avergüenza de su disfraz de ‘Blancanieves’

En América Hoy, Ethel Pozo se mostró avergonzada de su disfraz de ‘Blancanieves’, con el que se presentó el pasado 31 de octubre por Halloween. Según la conductora de TV, ella fue obligada de lucir esa peluca.

“ Terrible (Giselo: se te veía linda) que linda oye, me obligaron a ponerme esa peluca por favor. No era ‘Blancanieves”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Magdyel Ugaz reapareció y reveló que confundió dolores menstruales con enfermedad: “Se desgasta la calidad de vida”

Magaly sobre el coqueteo de Facundo hacia Gisela: “Se ve patético, sigue con los disfuerzos de hace 20 años”

Rafael Fernández ‘chotea feo’ a amiga del concierto de Daddy Yankee: “No la conozco bien, no hay vínculo con ella”