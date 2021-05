Luego de que Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, señalara en la última edición de ‘El Artista del Año’ que Ethel Pozo necesita chuleta (pizarra) para hablar en ‘América hoy’, la conductora salió al frente para reclamar al coanimador tales afirmaciones a las que calificó como falsas.

Ethel Pozo aprovechó, que el productor del programa le sopló un chiste a Edson Dávila, para cuadrar al coanimador con respecto a la broma que hizo durante su participación en el reality de canto y baile que conduce su madre, Gisela Valcárcel.

“Ni siquiera indicaste (qué es chuleta) No te importa que el televidente (no entienda). La chuleta es (una pizarra) donde nos dan indicaciones. Yo tengo cinco años acá en televisión, no tengo la trayectoria de Janet Barboza, ella tiene experiencia; acá yo traigo mi experiencia como mujer, mamá y académica también; el talento y el carisma lo trae Melissa Paredes, entonces quiero saber qué aportas (en el programa) si te quitamos el liniers, que es el audífonos (por dónde) el productor (da indicaciones) al que llaman el talentoso”, señaló fastidiada Ethel Pozo.

ZONA POPULAR | Ethel Pozo 'cuadró' a Giselo en pleno programa en vivo

Pese a que tanto Ethel Pozo como Melissa Paredes se enfrentaron a ‘Giselo’, este último no se amilanó y contestó con su característico estilo.

“Yo aquí estoy aprendiendo y lo acepto. Si me chuletean o no, yo aprendo. Por aquí (el micrófono) me indica el productor para no montarme como ustedes cuando a veces se montan (hablan al mismo tiempo) … Ya algún día tendré la carrera y todos los años que ustedes han estudiado, por ahora aprovecho mi carisma, eso es todo, permiso”, señaló Edson Dávila y se retiró entre las risas de sus compañeras.

