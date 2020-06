En un enlace que realizó ‘América hoy’ desde el parque zonal de San Juan de Miraflores, una comerciante protagonizó un divertido momento con Ethel Pozo y Renzo Schuller, a quienes confundió con un programa del canal 9.

Resulta que el reportero enlazó a Ethel Pozo con la comerciante que había llegado al par zonal para vender sus productos textiles sin imaginar que se confundiría en plena transmisión en vivo.

“Oh, Ethel, yo soy hincha de canal 9. Ah no, perdón, de canal 4″, dijo la comerciante generando las risas de las personas que se encontraban a su alrededor y de los conductores del programa en el estudio.

Al darse cuenta de su error, el reportero le pidió a la mujer que empezarán de nuevo la conexión. La anécdota fue tomada con gracia y de buena manera por Ethel Pozo y Renzo Schuller en el espacio matutino.

“Ethel me da gusto de conversar contigo, me encanta que estés en América TV, lindo tu personaje. Te veo todos los días, ahora que estoy en el negocio, no te veo”, volvió a comentar la vendedora de ropa.