NO SE QUEDÓ CALLADA. Luego que el experto en moda Javier Rojo criticara a Ethel Pozo por ponerse un vestido que “le aplastaba el busto” en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña; la hija de Gisela Valcárcel decidió responderle en su mismo perfil de TikTok.

La conductora de ‘América Hoy’ le agradeció por los consejos que no pidió y le dejó en claro que le importa más sentirse cómoda, que encajar en ciertos estereotipos de belleza.

“Sí Javier. Sí, te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. ¡Chatita, gordita, soy feliz! No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual, gracias por los consejos”, dijo.

TROME | Ethel Pozo responde a experto

JAVIER ROJO LE DA SU ‘VUELTO’ A ETHEL POZO

A modo de respuesta, el especialista en moda, Javier Rojo, contestó a la conductora de televisión Ethel Pozo y le remarcó que él no habla de los cuerpos, sino que solo da su crítica a los vestidos que utilizan para algún evento en particular.

“ Yo jamás, ustedes lo ven acá, hablo de los cuerpos... Yo solo hablo del look, está perfecto que te pongas los brillos, el escote y todo el exceso de cosas que te pones encima , yo no tengo ningún problema, simplemente estoy dando mi opinión porque la mayoría de mis seguidoras me preguntan para que les recomiende. Yo no apelo a la victimización de nada, así que el cuerpo, el estereotipo y todo eso, está perfecto, jamás voy a hablar del cuerpo de una persona”, acotó.