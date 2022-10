Luego que Melissa Paredes arremetiera irónicamente contra Ethel Pozo y Janet Barboza al decirles que “le dieron la espalda”; la hija de Gisela Valcárcel decidió responderle y aclararle las ideas que tiene del bailarín Anthony Aranda.

La conductora de ‘América Hoy’ tomó con sarcasmo las palabras de la modelo, sin embargo, le remarcó que ella nunca se ha pronunciado del ‘Activador’ porque ha mantenido su distancia tras el ampay.

“A mí me ha parecido muy cómico, yo leo en Melissa un mensaje de comicidad, me parece gracioso lo que nos ha dicho a cada uno, tiene todo su derecho. De la pareja no (yo no hablo), de ti sí, pero de esa persona no ”, dijo.

“Melissa siempre va a generar pasiones, emociones. Por un lado a mí lo que más me gustó fue que ‘vuelve a empezar’ porque así es, vuelve a empezar desde cero tocando puertas”, agregó.

MELISSA PAREDES DECLARÓ A ‘AMÉRICA HOY’

Melissa Paredes fue la gran ‘bomba’ de ‘El Gran Show’. La modelo fue abordada por el carismático Edson Dávila ‘Giselo’ y no pudo contener sus indirectas a las conductoras de ‘América Hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes fueron sus compañeras de conducción antes del ampay con Anthony Aranda.

“¿Sabes qué es lo malo con la Ethel? Que no puedo, no puedo decir nada malo, me da cólera porque cuando habla de mi novio, ay se hace ¿no?... (Janet Barboza) Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí ”, agregó.