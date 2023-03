¡LO CUADRÓ! Ethel Pozo respondió que con todo a Yaco Eskenazi, luego de decir que ella tenía “dos personalidades” para sus programas, América Hoy y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Según el esposo de Natalie Vértiz, la hija de Gisela Valcárcel habría mostrado posturas diferentes.

“ ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Jamás seré team de ningún infiel y si tú un día sacas la vuelta, aquí voy hablar de ti y te chanco”, manifestó.

Ante ello, Yaco Eskenazi reveló que esa no es la primera vez que Ethel le ha dicho eso. “Me has amenazado varias veces”, agregó.

¿Qué pasó entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

Este 2 de marzo, Yaco Eskenazi fue invitado a América Hoy para participar de la secuencia de “Lo que no soporto de ti”; no obstante, el conductor de TV se enfrascó en una disputa con Janet Barboza y Ethel Pozo tras revelar que no aprueba las dos canciones de Shakira sobre su expareja Gerard Piqué.

No solo eso, el exchico reality afirmó que Ethel le daba la razón a Piqué y ahora había cambiado. “ “No mientas Ethel, tu aquí te has adaptado porque en “Mi mamá cocina” eres “Team Piqué”...Eso es otra cosa que no soporto de ti, tienes dos personalidades ”, le dijo.

