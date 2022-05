Luego que Magaly Medina se haya burlado que Ethel Pozo ‘sacara pecho’ por ser egresada y tener un posgrado tras la entrevista de Melissa Paredes, la hija de Gisela Valcárcel le respondió EN VIVO. Según reveló, ella fue compañera universitaria de Gianmarco Mendoza Medina, único hijo de la ‘urraca’.

“Escucho por ahí una persona que dice que no estudió por falta de recursos, yo no tuve la culpa, usted no es víctima, yo no tuve la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios, eso no me hace peor ni mejor, yo también he agarrado libros, usted aquí no es más que yo, ni más que nadie, la diferencia es que de aquí (corazón) somos distintas, no nos parecemos ”, dijo.

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues la conductora dejó en shock a todo el estudio de ‘América Hoy’ tras increpar a la ‘urraca’ que si se burla de ella, también lo hace de su hijo.

“Ya que tocó el tema de los estudios, y estoy orgullosa de haber terminado mi carrera, yo estudié con su hijo en la facultad, yo fui carpeta carpeta con el hijo de Magaly, así que si se burla de mi carrera, se está burlando de la carrera y universidad que escogió para su hijo ”, sentenció.

Ethel Pozo aclara sobre sus estudios y envía mensaje a Magaly Medina

ETHEL CONFIESA QUE MAGALY DEJÓ EN VISTO SU MENSAJE

En otro momento, Ethel Pozo reveló que cuando Magaly Medina se separó de su esposo Alfredo Zambrano por primera vez le escribió para decirle que nunca se ha burlado de eso, sin embargo, la dejó en visto.