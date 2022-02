Ethel Pozo acaba de cumplir seis meses de novia con Julián Alexander y se mostró muy emocionada de celebrar esta fecha; por ello decidió revelar -a través de una extensa publicación que compartió en su cuenta de Instagram- cómo eligieron el lugar donde se casarán.

“Y así, sin darnos cuenta pasaron 6 meses desde que me pediste ser tu esposa y empezar a soñar juntos con ese día... Si hace 6 meses Julián me pidió la mano ¡ Que rápido pasa el tiempo! Seis meses de novios. Bueno ahora sí hemos decidido empezar con los preparativos y hacer de este sueño, una realidad y una historia que recorreremos siempre de la mano (En realidad a mi me gusta ir bien agarradita de la suya)”, escribió en un inicio.

“¡No sabíamos por donde empezar! Quizás lo primero era decidir, donde queríamos casarnos….A la pregunta…..¿Dónde? Julián dijo: ‘Sol….playa’, y yo dije: ‘Campo….romántico’... Entonces decidimos ir con calma hasta que llegue una señal que nos haga sentir que ese era el lugar soñado. Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento. Este hermoso caballito nos llenó de paz y amor apenas lo vimos”, agregó.

“Junto con dos árboles hermosos, fuertes de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que aunque los años hayan pasado ( imagino muchísimos) Ellos siguen igual de sólidos. Y así anhelamos que sea siempre nuestra relación, llena de amor, de paz….fuerte para sortear los obstáculos y sólida para amarnos y respetarnos con la misma intensidad que aquel 23 de Julio del 2021 en el que dijimos Si”, finalizó.

La hija de Gisela Valcárcel acompañó su post de cuatro fotografías en las que aparece al lado de su novio y del corcel blanco al que hace referencia en su texto. En las imágenes, se ve a la pareja feliz en lo que -aparentemente- parece ser un fundo de esos que están ubicados a las afueras de Lima y ambos acarician con mucho amor al animal.

Recordemos que Julián Alexander le pidió a Ethel Pozo que se case con él durante un viaje familiar que realizaron a Cancún en julio del año pasado. Fue en el medio del mar, con la complicidad de las hijas de la conductora de “América Hoy”, que el director de Del Barrio Producciones le propuso matrimonio apenas 3 meses después que se hiciera pública su relación.

