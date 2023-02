¡SE PASOOOO! En América Hoy, Ethel Pozo se mostró sorprendida porque Eduardo Rabanal le dijo “gordita” a Paula Arias. Ante ello, Edson Dávila le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si alguna vez Julián Alexander le ha mencionado algo sobre su peso.

“Mi esposo no me diría eso (Giselo: ¿Cómo te dice cuándo te ve comer el pan con chicarrón?) Que disfrute (Cómo te dice de cariño) Amorcito o bebita, acaso tú le dirías a alguien eso”, afirmó.

Comentarios de Giselo y Ethel sobre su esposo

El popular Giselo también se animó a preguntarla a Brunella Horna cómo le dice su esposo Richard Acuña y la respuesta de Brunella sorprendió a Ethel Pozo.

“Yo siempre le digo a Richard que me diga la verdad, por ejemplo, ahora he engordado un poco”, manifestó. Ethel reaccionó: “Qué me has querido decir Brunella jajaja”.

¿Brunella Horna subió de peso?

La conductora de América Hoy dejó en shock a sus compañeros al afirmar que había subido tres kilos luego de su boda.

“Siempre sufro, me he subido, no se me nota porque tengo los brazos flacos, pero es en mis piernas es donde engordo, he subido en un mes, 3 kilos he subido”, explicó.

