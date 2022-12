En la reciente emisión de “América Hoy”, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de conducción al confesar que ella no hace regalos en Navidad a ningún miembro de su familia. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel no imaginó que tras su revelación Edson Dávila la terminaría tildando de ‘tacaña’.

“Yo nunca he comprado regalos en Navidad, ya lo he contado en mis redes sociales. Nunca, nunca, jamás” , comentó en un inicio Pozo. A lo que el popular ‘Giselo’ respondió: “Sin regalos no es Navidad”.

En esa línea, la conductora del matutino explicó los motivos por los que prefiere no hacer regalos en Navidad. “Mis hijas me dicen, pero no porque la Navidad en mi casa siempre ha sido la llegada del niño Jesús. Sí recibo a toda mi familia y cocina como dos días, pero no le compro regalos a nadie”, se defendió Ethel Pozo.

“La verdad que tú eres bien tacañita, eres bien tacañita. Es costumbre”, respondió inmediatamente Edson Dávila sorprendiendo a su compañera de conducción.

Ethel Pozo intentó cambiar de tema preguntándole a Edson si ya compró el regalo para su manager Paolo, con quien ‘Giselo’ viene siendo vinculado sentimentalmente.

“Tú ya le compraste a tu manager su regalo. ¿Por qué tú a qué niño le compras?”, c uestionó Ethel Pozo. Y Edson respondió: “Es para los niños, a él lo que sí le he dado es canasta, como a cualquier trabajador le he dado, con su fideíto, su arroz”.

Papá Noel le responde a la ‘Señito’ y video se vuelve viral: “Gisela no existe”

Días atrás, Gisela Valcárcel estuvo en medio de la polémica tras arruinarle la Navidad a un grupo de niños durante una chocolatada. La ‘Señito’ no tuvo mejor idea que decirle a los pequeños que Papá Noel no existe.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (…) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado, no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra”, expresó Valcárcel en aquella oportunidad.

Es así que Rodrigo González publicó un curioso video en su cuenta de Instagram, en donde se lee lo siguiente: “Papá Noel le da su vuelto y dice: ‘Gisela no existe’”, indicó ‘Peluchín’.

En el video se puede ver como una persona disfrazada de Papá Noel mira a la cámara y le manda un mensaje a la madre de Ethel Pozo: “Gisela no existe”, lo que generó las risas de los presentes.

