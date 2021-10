SE TIENEN CONFIANZA. Ethel Pozo se sometió este viernes al ‘detector de toxicidad’ de América Hoy y reveló que tiene la contraseña de celular de Julián Alexander, con quien se comprometió hace unos meses.

“Sí, tengo la contraseña porque él me la dio, yo también se la he dado, pero jamás he revisado su celular ni lo revisaré. Dios me libre de eso, no”, sentenció la conductora del programa matutino de América Televisión.

En ese sentido, comentó que además de Julián Alexander, su clave personal la tiene también su equipo de producción, porque siempre les pide que le tomen fotos para sus redes sociales.

“Él me la dio para poner música en el carro”, explicó Ethel Pozo, al mismo tiempo que aseguró que tiene buena memoria y no se le olvidó.

