Ethel Pozo declaró para la prensa y habló de sus planes para Navidad, Año Nuevo y sus proyectos para el 2023. La conductora de América Hoy aseguró que continuará en su espacio matutino pero también reveló que tiene planes para dedicarse a la actuación, uno de sus sueños más anhelados.

Según la hija de Gisela Valcárcel, pasará la Nochebuena en su casa con toda su familia. Además, indicó que recibirá el 2023 en la playa con sus amigos. “Hemos tenido un año bastante agotador, de mucho trabajo, y ahora queremos descansar, estar con los amigos celebrando”, dijo.

Sobre sus planes para el 2023, Ethel Pozo comentó que tiene muchos sueños por cumplir laboralmente hablando, entre ellos dedicarse a la actuación. “En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en “América Hoy”, y, también, en seguir con las redes sociales. Este 2023 será un año de mucho trabajo”, acotó la conductora.

ETHEL POZO QUIERE SER MADRE

Por otro lado, la hija de Gisela Valcárcel habló de sus planes de agrandar su familia y dijo que le encantaría ser madre nuevamente. “ Nos encantaría, pero hay un tema de edad, voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia , cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios”, dijo Ethel Pozo.

