Totalmente consternada durante su programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo confesó que ha recibido amenazas por hablar del escándalo mediático de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La noticia generó el impacto de sus compañeros del magazine matutino.

“Deben preguntar por qué estoy callada, uno en televisión tiene que ser imparcial y objetiva, uno puede decir muchas cosas, no todo se puede decir porque como dice Janet hay que tener la autorización de terceros, pero al igual que Lizbeth Cueva ya no quisiera hablar de ese tema ”, inició diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

Ante esto, Ethel Pozo anunció que ya no hablará ni opinará sobre el escandaloso problema que tiene la actriz con el futbolista por el régimen de tenencia de su pequeña hija.

“He recibido amenazas, sí, no voy a decir de parte de quién. Ya no quiero tocar este tema, es complicado, es muy fuerte, soy madre de familia y preferiría que no ”, puntualizó.

PSICÓLOGA DE ‘AMÉRICA HOY’ APOYA A ETHEL POZO

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva le dio la razón a Ethel Pozo y aseguró que los medios de comunicación no son el problema, sino la misma Melissa Paredes y Rodrigo Cuba que están exponiendo sus intimidades.

“Yo mi trabajo lo hago con calidad y con ética, sobre todo pensando en los niños, pero sí es importante entender que estamos en una sociedad tan violenta y todo esto, lo que se está haciendo (escándalo), es violencia a una niña, tiene que parar. Tienen que hacerles entender a esos padres que deben de dejar de ventilar su vida. Los medios no son el problema, son ellos los responsables ”, sentenció.