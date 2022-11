INDIGNADAS. Ethel Pozo y Janet Barboza quedaron indignadas por el trabajo del periodista Oswaldo Arteaga, quien llegó hasta Pachacamac para cubrir el matrimonio de Tilsa Lozano, pero no mostró ninguna exclusiva, pese a tener las herramientas para hacerlo.

“ Estamos con la escalera, les cuento que siguen llegando proveedores aquí al matrimonio ”, inició diciendo el reportero de ‘América Hoy’, pero las conductoras le pidieron que sea la cámara que detalle visualmente todo.

“ Oswaldo, la cámara que suba ahí, no queremos verte a ti. La cámara queremos ver, no, el tiempo es oro en televisión, Oswaldo . Métete, corre, se va la señal. No, no, señora dígale algo, como usted sabe, para qué nos cuentas si tienes una cámara ahí contigo”, explotó Ethel Pozo.

En su defensa, Oswaldo Arteaga refutó: “No vamos a invadir la privacidad de Tilsa Lozano”, ocasionando que Janet Barboza se metiera. “Lo que acaba de ver, no queremos verte a ti, papelón”, precisó.

