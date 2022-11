Samuel Suárez no dejó de opinar sobre la estafa que vivió Ethel Pozo en pleno concierto de Bad Bunny y la solución rápida que le dieron para poder ingresar al evento del reguetonero. El creador de Instarándula resaltó que la conductora de ‘América Hoy’ sea hija de un personaje tan famoso como Gisela Valcárcel.

“Obvio que iban a entrar, jajaja. A los simples mortales ya lo hubieran mandado a sus casas, pero es la heredera del imperio Valcárcel y la otra la engreída de los Acuña, ya deben estar bien ubicadas . El que puede, puede, los demás sufran”, escribió el periodista Samu.

Sin embargo, señaló que es una pequeña bromita y que le da gusto que tanto Ethel como Brunella hayan podido ingresar al concierto. “ Debe ser terrible esa sensación de ser estafado ”, dijo.

Samu chanca a Ethel Pozo por concierto de Bad Bunny

ETHEL POZO ACEPTA QUE COMPRÓ EN REVENTA

Ethel Pozo apareció EN VIVO en ‘América Hoy’ tras asistir al concierto de Bad Bunny y haber sido estafada con entradas clonadas. La conductora de televisión reconoció su error de no haber comprado vía Teleticket y explicó cómo pasaron los hechos en el primer show de ‘Benito’.

“ Cometí el error de no comprar en Teleticket y comprar a un promotor y eso es lo que ha pasado con miles . No fue un canal regular, en mi desesperación de no perderme el concierto y que mis hijas tampoco se lo pierdan pagué mucha plata por las entradas”, dijo.

“Si hubiese sido yo, me iba a mi casa y ya, pero estaban las niñas, era un grupo con todo el colegio. Un grupo de 40 personas (...) Pagamos un montón de dinero por esas entadas, era importante que mis hijas vean a su ídolo . El concierto estaba lleno de niños”, agregó.