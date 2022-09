Gisela Valcárcel usó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su hija, Ethel Pozo, quien hoy se casará con el productor de televisión Julián Alexander. A través de su cuenta de Instagram, la popular señito le escribió unas palabras a su engreída.

“Hijita mía, mi pequeña, te año. Estás a punto de casarte y aunque sé que estás nerviosa, sé también bien que este momento lo soñaste. Como le dije a Julián Alexander, ustedes son personas magníficas y es hermoso que se hayan encontrado. Que Dios los benida y tengan presente que si Él está con ustedes, nada les faltará. Para tí y para él, mi amor por siempre”, escribió la conductora de La Gran Estrella.

Asimismo, aseguró que estaba embargada en llanto y que en eso se parece a Ethel Pozo. “¿Ya sabes que estoy llorando no? Y estoy segura que tú también. Y es que en eso nos parecemos, somos muy emotivas. Ahora a vivir hijita, como te dije desde el día que naciste... SÉ FELIZ”, escribió la rubia.

ETHEL COMPARTIRÁ SU BODA EN IG

Ethel Pozo remarcó que no declarará a los medios de comunicación porque sus invitados, la mayoría de ellos, no trabaja en TV y quiere proteger su privacidad.

La hija de Gisela Valcárcel insistió que en su boda habrán niños y mamás del colegio de sus hijas, y por ello no quiere exponerlos a las cámaras de televisión.

“Estarán mis niñas que, sobre todo, siempre las cuido porque es parte de su privacidad y otros niños, mamás del colegio, gente, como les decía, que en su mayoría no trabajan en televisión, no son públicas, esos son mis invitados (…) en su mayoría no son conocidos y, como les digo, hay muchos niños y quiero respetar la privacidad de ellos”, expresó.

A pesar de no declarar a la prensa, la hija de Gisela Valcárcel enfatizó que ella sabe que trabaja en TV y que está feliz de poder compartir todo en sus redes sociales.

“Por supuesto por aquí, por las redes sociales, les voy a compartir porque sé que trabajo en televisión, me encanta compartir con mis seguidores todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando (...) Aquí voy a estar, por aquí filtrando todo (...) yo les voy a compartir todo por aquí, en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto, con todo cariño,”, explicó.

