TODO ESTÁ LISTO. Los invitados a la boda de Ethel Pozo ya llegaron a las instalaciones de la hacienda La Colorada en Pachacamac, donde se celebrará la esperada ceremonia que unirá a la hija de Gisela Valcárcel y al productor de televisión Julián Alexander.

Según pudieron informar periodistas de Trome que se encuentran en el lugar, la popular ‘Señito’ llegó al local a las 2:50 de la tarde, mientras que el novio está allí desde las 2 de la tarde. Ambos se encuentran esperando a la conductora de América Hoy para la boda que será a las 4 de la tarde.

Invitados llegan a la boda de Ethel Pozo. Foto: Eric Castillo | Trome

Más invitados también llegaron al lugar pero ingresaron en sus respectivos autos, por lo que fue difícil identificarlos.

Invitados a la boda de Ethel Pozo llegaron a La Hacienda La Colorada para la ceremonia. Video: Eric Castillo | Trome

Ethel llegó a su boda

Ethel Pozo llegó en un auto blanco de lunas polarizadas a la hacienda La Colorada de Pachacamac, donde se casará con el productor de televisión Julian Alexander. La conductora entró raudamente y no quiso saludar a la prensa.

Ethel Pozo llegó en un auto blanco de lunas polarizadas a la hacienda La Colorada de Pachacamac. Video: Eric Castillo | Trome

ETHEL COMPARTIRÁ SU BODA EN IG

Ethel Pozo remarcó que no declarará a los medios de comunicación porque sus invitados, la mayoría de ellos, no trabaja en TV y quiere proteger su privacidad.

La hija de Gisela Valcárcel insistió que en su boda habrán niños y mamás del colegio de sus hijas, y por ello no quiere exponerlos a las cámaras de televisión.

“Estarán mis niñas que, sobre todo, siempre las cuido porque es parte de su privacidad y otros niños, mamás del colegio, gente, como les decía, que en su mayoría no trabajan en televisión, no son públicas, esos son mis invitados (…) en su mayoría no son conocidos y, como les digo, hay muchos niños y quiero respetar la privacidad de ellos”, expresó.

A pesar de no declarar a la prensa, la hija de Gisela Valcárcel enfatizó que ella sabe que trabaja en TV y que está feliz de poder compartir todo en sus redes sociales.

“Por supuesto por aquí, por las redes sociales, les voy a compartir porque sé que trabajo en televisión, me encanta compartir con mis seguidores todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando (...) Aquí voy a estar, por aquí filtrando todo (...) yo les voy a compartir todo por aquí, en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto, con todo cariño,”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

Natalia Salas superó con éxito su masectomía: “Todo ha salido bien”, anunció su esposo

Patrick Llamo, productor de la ‘urraca’, se confiesa: “Magaly Medina no perdona a nadie”

Tula se luce con zapatos de 650 euros pero Ricardo Rondón la trolea: “Esos los uso para baldear mi piso”