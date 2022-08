Ethel Pozo no soportó que varios periodistas intenten tener mayores detalles del fallecimiento del actor peruano Diego Bertie. El programa ‘América Hoy’ estuvo presente cuando la fiscal Liz Loayza llegó a las afueras del Hospital Casimiro Ulloa, sin embargo, varios reporteros la abarrotaron de preguntas.

“Falleció a partir de las 4 a.m., todavía no lo tenemos. El cuerpo llegó sin vida, no sabemos, va a ser llevado a la Morgue”, dijo la fiscal evidentemente incómoda ante preguntas sobre el deceso de Bertie.

Ante esto, Ethel Pozo cuestionó duramente a otros programas de televisión por insistir y no respetar a los familiares del cantante.

“Se ha pedido respeto, por favor, Oswaldo, ya habrá momento, creo yo en dominicales. En otro tipo de programas, lamentablemente se quiere ver más allá y saber los pormenores . En estos momentos para ‘América Hoy’, el gran Diego se lo merece, debemos hablar de lo que nos entregó en vida, esos 30 años de carrera, lo humilde y sencillo que era. Él decía que a mí se me dio la oportunidad cuando empecé, yo tampoco había estudiado”, puntualizó.

La molestia de Ethel Pozo

REBECA ESCRIBENS LLORA EN VIVO POR DIEGO BERTIE

Rebeca Escribens inició su programa de América Espectáculos lamentando el fallecimiento de Diego Bertie, quien dejó de existir tras caer del piso 14 de su edificio en Miraflores. Con la voz entrecortada, la conductora de televisión lloró por la noticia.

“ Nunca entenderemos la muerte, es difícil afrontarla, respetemos la privacidad de la familia de Diego, el dolor, él ya no está... Él era entregado a su trabajo, presto a escucharte, a ayudarte, muy paciente. Los dos éramos unos locos en el escenario, es delicioso encontrarte con tu alma gemela a la hora de chambear. Él tenía ángel, algo que llamamos carisma”, dijo.