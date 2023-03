NO EVITÓ LAS LÁGRIMAS. Ethel Pozo y Brunella Horna llegaron hasta el distrito de Comas, exactamente al malecón del río Chillón donde varias viviendas han quedado afectadas por el paso del huaico. La hija de Gisela Valcárcel no dudó en soltar sus lágrimas y quebrarse ante la situación vulnerable que viven los peruanos.

“ No podíamos quedarnos en el set de manos cruzadas, viendo que no habían tomado desayuno, que estaban siendo desalojados ”, inició diciendo Ethel. Sin embargo, Janet Barboza le pidió su opinión al ver el panorama.

“Quiero saber cuáles son tus apreciaciones de lo que has encontrado en este momento en la ribera del río Chillón”, dijo la popular ‘rulitos’. Ante esto, Ethel se quebró.

“(Llanto) Ay, a ver Janet, sabes lo emocional que soy, esa pregunta voy a guardármela, quiero que la escuchen a ellas, hay mucha necesidad, la tristeza, la pena, está acá en el lugar ”, acotó.

EL DRAMA DE LOS POBLADORES EN COMAS

Las conductores de ‘América Hoy’ recogieron los testimonios de los pobladores que se han quedado sin un techo al borde del río Chillón por el huaico e intensas lluvias.

“ No me queda nada, todo se lo llevó el río, me he quedado como estoy. Por favor, ayuda a las autoridades, reubicación por favor ”, fue el drama de una mujer.

