NO LO ENTIENDE. Ethel Pozo se refirió al intento de feminicidio que sufrió Stephanie Valenzuela de manos de su pareja, el actor Eleazar Gómez. La conductora de América Hoy habló sobre los antecedentes del actor mexicano con sus anteriores parejas.

A Ethel Pozo le sorprende que Stephanie Valenzuela haya confiado en Eleazar Gómez pese a las denuncias que hicieron las exparejas del actor contra él. “Cómo pensar que ese hombre te iba a querer bien si ya le dijo de p para arriba a la otra”, menciono la conductora.

Ethel Pozo se refiere a las agresiones de Eleazar a sus exparejas. En el caso de Danna Paola, el actor era mayor que ella por diez años y la sometía a escenas de celos que terminaban en insultos que la violentaban física y psicológicamente.

En el 2017, Vanessa López, una ex reina de belleza de Sonora salió a los medios de comunicación para denunciar a Eleazar por violencia. La modelo sostuvo que en los 10 meses de relación que tuvo con el galán, estos estuvieron llenos de “mucha violencia física, y agresiones verbales”, sobre todo en los dos últimos meses.

Y al igual que ha pasado con Stephanie Valenzuela, este intentó ahorcarla en un ataque de ira. “Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo, pero él hizo escándalo ahora (con su nuevo noviazgo). Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo pero son cosas que al parecer no le importaban y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, dijo a la revista ‘TV Notas’.

Ethel Pozo sobre Stephanie Valenzuela (TROME)