SE PICÓ. Julian Alexander se cansó de las críticas que viene recibiendo a pocos días de su boda con Ethel Pozo, que se realizará la tarde de este sábado en Pachacamac. El productor de televisión no toleró la pregunta de uno de sus seguidores, quien le consultó si la ceremonia la estaba pagando su suegra, Gisela Valcárcel.

“Así te quiero ver cuando pongas la mitad de la boda y no tu suegra”, le dijo un fanático que contestó a una de sus historias de Instagram. “Hola, cómo sabes eso, tú crees sinceramente que a dos personas de 40 años, ¿les están pagando su boda? ¿por qué? ¿Porque Magaly y Peluchín lo dicen?” , respondió indignado el novio de la conductora de América Hoy.

En ese sentido, aclaró que tanto él como su futura esposa son personas adultas, con hijos, que pueden pagar por su matrimonio. “Deja de creer todo lo que dicen en TV, saludos, y no te piques porque así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde”, dijo Julián Alexander.

El seguidor siguió preguntándole sobre el aporte de Gisela para su boda y el productor aseguró que sería normal que la madre de su novia los ayude, pero resaltó que no está pagando por la ceremonia, además de descartar que estuvieran haciendo canje. “Nosotros estamos pagando, para eso trabajamos... hablar de plata es de pésimo gusto y peligroso en este país” , acotó.

Julián Alexander se tomó el tiempo para cuadrar a un seguidor que le preguntó si su boda con Ethel Pozo la estaba pagando Gisela Valcárcel.

ETHEL DEFIENDE A JULIÁN

Por su parte, Ethel Pozo se pronunció en su programa y aclaró que la contrataron de influencer para promocionar su vestido de novia. “Todo lo demás lo estamos pagando entre los dos, toldo, comida, todo, nosotros somos dos personas trabajadoras, queremos que salga lindo, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente, no tengo 18 años para tirarme la plata en cinco horas, no permitiría que mi novio tampoco se tire su plata en cinco horas” , aseveró la conductora de América Hoy.

TE PUEDE INTERESAR

La Gran Estrella: Cuántos puntos de rating hizo el reality de Gisela este sábado 3 de setiembre

Magaly destruye a Olenka Zimmermann tras llamarla ‘estúpida’: “Qué se puede esperar de una mujer vulgar”

Christian Domínguez ‘multiplica por cero’ a Leonard León tras insultarlo: “Le hice una promesa a sus dos hijos”