Ethel Pozo y Janet Barboza volvieron este jueves a la conducción de “América Hoy” tras someterse a las pruebas respectivas para descartar un contagio de coronavirus (COVID-19), luego que Melissa Paredes contrajera el virus.

La primera en aparecer en la pantalla fue la hija de Gisela Valcárcel, quien explicó que después de varias pruebas dio negativo.

“Muy buenos días, hoy 30 de septiembre volvemos. Estamos en vivo y en directo, con todos los protocolos, con todas las pruebas, sanitos. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, desde aquí le mandamos un beso grande a nuestra Melissa Paredes, que está en casita, un beso amiga acá estaremos esperándote (…) Hemos dado negativo a 6 pruebas que me he hecho. Exagerada, pero no importa es lo que se tiene que hacer”, dijo Ethel.

Tras ello, la figura de América TV dio la bienvenida a su compañera Janet Barboza, quien en medio de aplausos apareció en el set.

“Muy buenos días, llegó la alegría y diversión. Después de todas las pruebas hemos dado negativo. Gracias Sarita Colonia, y a seguir cuidándonos, pero los datos completitos de todos lo que hemos pasado para estar aquí en un ratito”, señaló Barboza frente a las cámaras.

