Ethel Pozo regresó a América Hoy luego de pasar una semana en Curazao en su luna de miel con Julián Alexander. La conductora le dedicó varios minutos a confirmar y desmentir mitos que surgieron en los últimos días en torno a su boda.

“Es mito o verdad que tienes material exclusivo en tu celular, pero no lo publicarás porque dejarían muy mal parada a Brunella Horna”, fue la pregunta que le plantearon esde la producción del programa matutino.

“Es verdad”, contestó Ethel, generando la reacción nerviosa de su rubia compañera. “Mi mamá está viendo el programa, mi futuro esposo también”, le imploró la novia de Richard Acuña.

Ethel Pozo intentó justificar a Brunella Horna y le echó la culpa a su productor, Armando Tafur. “Es que tú estabas muy feliz por nosotros y tomando tus traguitos. Parte de la culpa que Brunella se haya puesto tan pilas es de papá Armando, que le decía ‘¿otro mojito? ¿otro mojito?’ y no la dejaba parar”, indicó la hija de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, la revelación más fuerte tuvo que ver con un polémico gesto que tuvo la rubia con el novio, Julián Alexander. “Yo también te he tenido que parar la mano porque ¿te acuerdas lo que le hiciste a mi esposo? Le pusiste la botella así, de pico en la boca y te he tenido que agarrar y decir ‘no’. Brunella ¿te acuerdas?” , dijo entre risas Ethel.

“Ay no, pero es que yo quería que Julián esté feliz... eso no me acordaba”, se justificó Brune. “Estaba feliz Brunella, no tenía que estar tomando de pico el Whisky”, respondió la hija de Gise.

Ethel Pozo deja mal a Brunella Horna

