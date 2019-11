La conductora Ethel Pozo confirmó que ‘El show después del show’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ continuarán emitiéndose el próximo año.

Ethel, ¿continúa ‘El show después del show’ en el 2020?

Claro que sí, continúa. No habrá ningún cambio, todo bien, todo sigue igual y estoy muy feliz con los resultados (respaldo del público y rating).

¿Habrá algún cambio en el programa de las mañanas o nuevas secuencias?

No, ninguno. Todo seguirá igual. Nos vamos de vacaciones, porque tengo que ver a mi familia, pero en febrero regresamos con las baterías bien cargadas.

¿Conducirás un nuevo programa el otro año?

Yo no, ya no más. Salgo al aire casi todos los días, solo los sábados no salgo (en la pantalla chica).