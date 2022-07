Valeria Florez y Andrea Arana arremetieron con todo contra Ethel Pozo este viernes, luego que la hija de Gisela Valcárcel se animara a contestar, en sus redes sociales, si invitaría a Melissa Paredes a su ansiadad boda con el productor Julián Alexander.

“Mi reina, estás en tus redes sociales, eres libre de elegir qué responder y qué no, pero me gusta porque una vez más se demuestra cómo les encanta armar polémica, por más que digan que no les gusta estar en el ojo público. Qué necesidad tenía Ethel Pozo de responder esa pregunta en la que ella textualmente está diciendo que la pregunta está de más”, dijo Andrea indignada.

Por su parte, Valeria Florez consideró que estas declaraciones de la conductora de América Hoy eran parte de un show. “De verdad que es sorprendente cómo se prestan para el juego, para la broma, para crear polémica. No estamos hablando de una persona que te pone el micro y te ha preguntado qué opinas de Melissa, estamos hablando de la famosa cajita de preguntas y respuestas que tú puedes seleccionar cuál responder en tus redes sociales”, acotó la modelo.

En ese sentido, consideró que cree que Ethel Pozo quiso dar un mensaje de positivismo pero todo le salió mal. Asimismo, consideró que su promesa de no mencionar a Melissa Paredes para cuidar la intimidad de su hijita quedó en cuatro paredes.

“Sus redes sociales también son un espacio público que muchas personas y muchos medios están visualizando todo el tiempo, pero ahí sí puede hablar de Melissa” , dijo Vareria Florez.

Valeria Florez lamentó que la promesa de Ethel Pozo de no mencionar a Melissa Paredes para cuidar la intimidad de su hija haya quedado solo para su set de televisión.

