Ethel Pozo y Janet Barboza unieron sus fuerzas para cuestionar las duras palabras que tuvo Magaly Medina contra la modelo Karen Dejo, luego que fuera ampayada con dos galanes el último fin de semana. Las conductoras de ‘América Hoy’ resaltaron la importancia de apoyarse entre mujeres.

“La honra no tiene precio, muchas marcas van a decir que esta chica tiene esta imagen, ¿qué hacen? ese auspicio se va y deciden no apostar por ellas. No es justa la imagen que se quiere vender hoy en día de Karen Dejo ”, inició diciendo la popular ‘rulitos’, luego que la exchica reality temiera de quedarse sin trabajo.

En esa línea, Janet Barboza cuestionó que la ‘urraca’ “coloque etiquetas” a las mujeres y aprovechó en mandar una indirecta para respaldar a su compañera Brunella Horna, quien también fue cuestionada por la conductora de ATV.

“Mucha gente no se da cuenta del poder que tiene la televisión, llega un momento en que alguien te juzga y te pone una etiqueta, que eres una mujer de la vida fácil o que eres una mujer que no tiene inteligencia, que daña y perjudica a la mujer en estos tiempos, que buscamos una igualdad. Si hubieses sido hombre, esto no pasaría, sería hombre y divertido ”, acotó.

ETHEL POZO SE SUMÓ A LOS CUESTIONAMIENTOS

Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel no fue ajena a las críticas contra Magaly Medina y otros conductores que arremeten contra algunas modelos. Dejó en claro que los cuestionamientos califican hasta como bullying.

“Todos podemos comunicar y bienvenido, sea la prensa de espectáculos, pero no deshonrando a una mujer, no catalogando ni poniendo adjetivos calificativos negativos, porque eso es, además, hasta bullying, porque la gente va a las redes sociales y repite lo que escuchan en todos lados y luego creamos una sociedad así, entonces en televisión, no lo digo por una persona en especial (Magaly Medina), denigran la imagen de alguien, se hace como algo normal”, sentenció.

KAREN ANUNCIA MEDIDAS POR AMPAY

Karen Dejo se pronunció EN VIVO en el programa ‘América Hoy’ sobre el reciente reportaje que emitió Magaly Medina donde la muestra junto a dos galanes en diferentes días de Semana Santa. La modelo ‘explotó’ contra la ‘urraca’ anunciando que evaluará medidas en su contra por difamación.

“ Estoy hablando con mi abogado, voy a discutirlo con él porque ha cometido una terrible ligereza , como mujer puede darse cuenta cómo me ha catalogado, como ha deteriorado mi imagen... No voy a permitir que mancillen mi honorabilidad como mujer, ni como madre, porque esto a mí me ha costado”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR