SE ENFRENTARON. Janet Barboza y Ethel Pozo hablaron sobre el ‘ampay’ de Rodrigo Cuba y su divorcio con Melissa Paredes. Sin embargo, la conversación se volvió tensa cuando la popular ‘rulitos’ le increpó que la modelo aclaró que no son de su círculo cercano, es decir, no son amigos.

El enfrentamiento empezó luego que Janet Barboza le preguntara a Ethel por qué Melissa ya no la sigue en Instagram. Según dijo, ella siempre objetiva cuando entrevistó a la exconductora tras su ampay por infidelidad.

“Fría de frías, es difícil porque uno puede ser objetiva, pero no hay que hacer leña del árbol caído y sobre todo está la amistad”, recalcó la hija de Gisela Valcárcel. Janet no se dejó y le contestó contundentemente.

“No es hacer leña del árbol caído, lo que pasa que uno tiene que ser claro y consecuente, yo sí la sigo. Y cuando a mí me contrataron acá en América Hoy yo dije el primer día que vamos a medir a todos con la misma vara, sino caeríamos en lo que todo el mundo critica. Rajan del otro canal, del otro personaje que no está en su canal y ahí doran la píldora”, arremetió.

ETHEL POZO SE MOLESTA Y ACLARA AMISTAD CON MELISSA

Sin embargo, Ethel Pozo precisó a Janet Barboza que cuando uno da amor, recibe amor. Algo que no dio ella cuando Melissa Paredes se encontraba pasando por un escándalo.

“Por ejemplo, tú te sentías una gran amiga de ella y ella dijo que no estabas en su círculo”, se burló Janet. Fue en ese momento que Ethel se incomodó y continuó respondiendo.

“No, Janet, nunca dijo eso, fue un Tiktok porque ella explicó que no somos amigas de la infancia. Nosotros hablamos todos los días por teléfono, mis mejores amigas son mis amigos del colegio y universidad, por supuesto, pero nos decimos amigas porque está invitada a mi cumpleaños, nos hablamos. Lo que se ha vendido no es la realidad de lo que pasó”, sentenció.